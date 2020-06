Трилогията е факт: Миочич и Кормие подписаха

Най-накрая феновете на тежка категория на UFC ще имат възможността да гледат дългоочакваната трета част на битката за шампионския пояс между настоящия му носител Стипе Миочич и бившият крал на две дивизии Даниел Кормие.

Хърватският пожарникар написа в Twitter, че “времето настъпи”, а Кормие отговори предизвикателно със “свършен си”. Малко по-късно самият DC публикува снимка на електронния си подпис, а такава се появи и на шампиона.

Все още не е ясно кога точно ще се осъществи трилогията, като има вероятност това да е през месец август. Миочич не е активен от около година, след като нокаутира Кормие в реванша помежду им и си върна пояса. Той го бе загубил също с нокаут от DC на 8 юли 2018 година.

Франсис Нгану, който набира скорост в “кралската дивизия” и е безспорен следващ претендент за титлата, също коментира съобщенията на двамата и ги призова по-бързо да решават спора помежду си и да се “продължава напред”.

It’s been almost a year now so stop fighting on social media and sign the contract on your desks and let’s move on #UNCROWNEDCHAMP https://t.co/CqlvgUA0ez