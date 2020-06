ЦСКА 1948 обяви Мартин Камбуров (видео + снимки)

View this post on Instagram

Играещата легенда на българския клубен футбол Мартин Камбуров вече е играч на ЦСКА. Договорът на нападателя влиза в сила от новия сезон. #fccska1948 #cska48 #cska1948sofia #transfer #martinkamburov

