Важни новини за снукъра през следващия сезон

“Снукърът заздрави позицията си на водеща сила в завръщането на глобалния спорт като обяви плана за формата на следващия сезон”, пише в официалния сайт на World Snooker.

Материалът е посветен на дългоочакваното обявяване на датите за така важните квалификации за Световното първенство - от 31 юли до 16 август, но конкретни други подробности все още няма. Също така са изброени и участниците в професионалния тур за сезон 2020/21 (общо 125-има на брой):

Snooker has strengthened its position as the pacesetter for the return of global sport by announcing plans for its qualifying school and the structure of the WST circuit for next season.



https://t.co/q8jg8oDlyW pic.twitter.com/mCS03XNTKO