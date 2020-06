Англия Мениджърът на Бирмингам Сити ще напусне клуба в края на сезона 08 юни 2020 | 14:23 - Обновена Прочетена 60 0



Мениджърът на Бирмингам Сити Пеп Клотет ще напусне поста си в края на настоящия сезон, съобщиха от клуба от Чемпиъншип. 43-годишният испанец смята да потърси ново предизвикателство в треньорската си кариера, което е и причината да напусне. "Това бе много трудно решение, защото е привилегия да бъдеш част от семейството на "сините". Но мисля, че това е най-доброто решение за всички страни - за мен и за клуба, който ще може да продължи да се развива със собствената си визия и стратегия", каза Клотет пред клубния сайт. Преди заключителните девет кръга от сезона в Чемпиъншип Бирмингам заема 16-о място в класирането с 47 точки - на осем точки над зоната на изпадащите и на девет от плейофните места за влизане във Висшата лига. Сред отборите, които Клотет е водил в кариерата си до момента, са дублиращите тимове на Еспаньол Малага , шведският Халмстад и английският Оксфорд Юнайтед. Сезонът в Чемпиъншип се подновява в края на следващата седмица, а на "сините" им предстои гостуване на Pep Clotet is to leave his position as Head Coach at the season's end.



He has decided to step down and the Club has agreed to allow him to explore other coaching opportunities.



Pep will depart with our gratitude and very best wishes. — Birmingham City FC (at ) (@BCFC) June 8, 2020 Сезонът в Чемпиъншип се подновява в края на следващата седмица, а на "сините" им предстои гостуване на Уест Бромич Албиън.

