Еди Хърн за контузията на Антъни Джошуа и поставя ли тя под заплаха мача му с Кобрата?

Световният шампион на IBF, WBA, WBO, IBO вече цяла седмица носи шина на левия крак заради контузия в коляното. Той получи усукване по време на тренировка, но въпреки нуждата от четири седмици за пълно възстановяване травмата му не поставяла под въпрос битката с Кобрата.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Jun 6, 2020 at 12:07pm PDT Пред английските медии Хърн заяви, че двубоят все още е планиран за октомври или ноември, като по-вероятно е да се състои през ноември заради по-добрите шансове да се играе пред голяма по численост публика.



В събота Антъни Джошуа се включи в шествието "Black Lives Matter" в родния му град Уотфорд. То се проведе в знак на протест срещу действията на полицията в САЩ, заради които тъмнокожият Джордж Флойд почина на 25 май. 30-годишният боксьор първо тръгна с електрически скутер, а след това ходи с патерицата си заедно с всички останали. Ей Джей носеше суитшърт с надпис Black Lives Matter и изнесе реч пред събралите се хора.

Плановете за мач между Антъни Джошуа и Кубрат Пулев в края на годината не са поставени под заплаха заради контузията на британеца, обяви мениджърът му Еди Хърн.



