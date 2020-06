ММА Стипе Миочич се завръща в клетката 08 юни 2020 | 09:06 Прочетена 231 0



Дейна Уайт се намеси и заплаши, че ще вземе титлата от Миочич, който явно се стресна и реши да се задейства. Стипе е готов да брани титлата си, като най-вероятно това ще бъде срещу бившия шампион Даниел Кормие. Двамата вече направиха две битки, в които си размениха по една победа с нокаут. Сега е време за трилогия, която ще бъде последната битка в ММА за Кормие.



The time has come. Who's ready!?#SM #AndStil pic.twitter.com/vF8TftZOpq — Stipe Miocic (@stipemiocic) June 7, 2020



