Облак: Не мисля за "Златната топка", това е работа на журналистите

Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак гледа с оптимизъм към подновяването на сезона в Испания. Словенският страж чака с нетърпение и битките в Шампионската лига, където "дюшекчиите" са на 1/4-финалите, след като елиминираха носителя на трофея Ливърпул Изиграл съм много мачове за Атлетико. В някои съм се справял добре, в други - не чак толкова. Двубоят с Ливърпул на " Анфийлд " е един от най-важните в кариерата ми. "Златната топка"? Не мисля за нея. Задачата ми е да тренирам и да играя колкото се може по-силно. Класациите са работа на журналистите", заяви Облак. Облак е най-добрият вратар за десетилетието, твърди Four Four Two "За мен няма нищо по-важно от класирането в Шампионската лига. Ситуацията е странна. Преди месец изобщо не знаехме дали ще доиграем сезона, а вече тренираме заедно. Трябва да завършим на колкото се може по-предно място в Ла Лига. Ще се опитаме и да спечелим Шампионската лига", сподели стражът.От старта на кампанията Облак записа 37 мача във всички турнири за Атлетико, в които получи 30 гола.