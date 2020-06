Баскетбол Лудвигсбург изнесе лекция по баскетбол на Вехта 07 юни 2020 | 22:04 Прочетена 75 0



копирано





Играчите на Лудвигсбург наложиха темпото си и още в средата на първия период дръпнаха с 9 точки преднина. Отборът на Вехта не позволи на съперника си да се отскубне чак толкова и стопи половината от аванса до края на частта - 20:24 за символичните гости.



LIVE-VIDEO | Nach wie vor kaum zu stoppen, schon gar nicht bei so viel Anlauf: Thomas Wimbush.@rastavechta 49@MHP_RIESEN 62



Alle Spiele der easyCredit BBL gibt es LIVE unter https://t.co/3zPSJ2r90L#easyCreditBBL #FINAL2020 pic.twitter.com/yJrBWG8qtX — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) June 7, 2020 За ужас на Вехта, втората четвърт започна със серия от 10:0 в полза на Лудвигсбург и така разликата стана 13 точки при 5 оставащи минути - 21:34. Вехта опитаха да свалят пасива си, но чудесните действия на играчите на Лудвигсбург оставиха разликата двуцифрена на голямата почивка - 32:46.



LIVE-VIDEO | Thomas Wimbush führt seine Farben mit 11 PTS, 4 REB an ... und nimmt eine zweistellige Führung mit in die Kabine.@rastavechta 32@MHP_RIESEN 46



Alle Spiele der easyCredit BBL gibt es LIVE unter https://t.co/3zPSJ2r90L#easyCreditBBL #Final2020 pic.twitter.com/STO5LBiqxa — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) June 7, 2020 Вехта се опитваше да намери пролуки, за да върне някак си интригата в мача, но безупречният днес отбор на Лудвигсбург просто не позволи това да се случи, поне не в третата част, завършила при 49:62.



В последните 10 минути ситуацията обаче се промени и Вехта намери импулс в действията си, намалявайки пасива на 5 точки. Това като че ли не изплаши толкова "жълто-черните" и след няколко добри изяви в защита отново се измъкнаха от съперника си. Финалната сирена прозвуча при 76:81 за Лудвигсбург.



FINAL SCORE | Am Ende behalten Thomas Wimbush (24 PTS, 6 REB) und die @MHP_RIESEN gegen ein (gewohnt) nimmermüdes @rastavechta die Oberhand.



STATS >>https://t.co/LXrh4RQfI6#easyCreditBBL #FINAL2020 pic.twitter.com/fqEU7d7ZJ7 — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) June 7, 2020 Томас Уаймбъш бе най-добър за победителите с 24 точки и 6 борби. Маркос Найт записа 13 точки, 6 борби и 6 асистенции, а Камерън Джексън и Ник Уайлър-Баб добавиха съответно по 11 и 10 точки за успеха. За Вехта Тревис Симпсън и Ярослав Зисковски се отчетоха с по 18 точки, а Ишмайл Уейнрайт добави 10.



СТАТИСТИКА ОТ МАЧА Един от най-постоянние отбори в Бундеслигата - Лудвигсбург, започна финалната фаза на сезона със солидна победа с 81:76 (24:20, 22:12, 16:17, 19:27) над Раста Вехта в "Ауди Доум" в Мюнхен. Момчетата на Джон Патрик взеха преднината още от първата минута на двубоя и не я изпуснаха до самия край.Играчите на Лудвигсбург наложиха темпото си и още в средата на първия период дръпнаха с 9 точки преднина. Отборът на Вехта не позволи на съперника си да се отскубне чак толкова и стопи половината от аванса до края на частта - 20:24 за символичните гости.За ужас на Вехта, втората четвърт започна със серия от 10:0 в полза на Лудвигсбург и така разликата стана 13 точки при 5 оставащи минути - 21:34. Вехта опитаха да свалят пасива си, но чудесните действия на играчите на Лудвигсбург оставиха разликата двуцифрена на голямата почивка - 32:46.Вехта се опитваше да намери пролуки, за да върне някак си интригата в мача, но безупречният днес отбор на Лудвигсбург просто не позволи това да се случи, поне не в третата част, завършила при 49:62.В последните 10 минути ситуацията обаче се промени и Вехта намери импулс в действията си, намалявайки пасива на 5 точки. Това като че ли не изплаши толкова "жълто-черните" и след няколко добри изяви в защита отново се измъкнаха от съперника си. Финалната сирена прозвуча при 76:81 за Лудвигсбург.Томас Уаймбъш бе най-добър за победителите с 24 точки и 6 борби. Маркос Найт записа 13 точки, 6 борби и 6 асистенции, а Камерън Джексън и Ник Уайлър-Баб добавиха съответно по 11 и 10 точки за успеха. За Вехта Тревис Симпсън и Ярослав Зисковски се отчетоха с по 18 точки, а Ишмайл Уейнрайт добави 10. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 75

1