Франция Ерера: ПСЖ не е клуб, който продава звездите си 07 юни 2020 | 20:58 - Обновена Прочетена 86 0



копирано

Барселона.



Попитан кой ще е по-трудно за ПСЖ да задържи, той отговори: "Не знам, защото не знам колко печелят или приходите, които носят на клуба. Но знам, че двамата са основни за проекта и аз ги виждам много щастливи в ПСЖ.



Трябва да вземете предвид един основен принцип и аз съм говорил с него с Килиан. ПСЖ не е клуб, който продава звездите си, а напротив - той купува. Той има достатъчно икономическа мощ, за да задържи и двамата."



Пред вестник "AS" Ерера разказа и за работата си с



Той има характер, да, но ако си откровен с него, работиш здраво, не се криеш, няма да имаш проблеми. Разбирам го, защото аз мисля по същия начин. Трябва да си твърд. Той е звяр с хора, които не са честни", сподели испанецът.



Ander Herrera claims Jose Mourinho 'beasts people who are not honest with him' https://t.co/Y9KD6BekXI — Irish Mirror Sport (@MirrorSportIE) June 7, 2020

Той разкри, че е останал изненадан от решението френското първенство да бъде прекратено: "Ние в ПСЖ бяхме много изненадани. Спомням си в един общ разговор много от нас бяха шокирани. Някои не можеха да повярват. Мисля, че беше прибързано решение. Още не знаем дали двете френски купи ще се играят през август. Шампионската лига няма дата за завръщане. Все още има много неясноти."

Халфът на Пари Сен Жермен Андер Ерера е уверен, че звездите Неймар Килиан Мбапе ще останат в клуба. Около двамата има постоянни слухове за трасфери, основно в Реал Мадрид Попитан кой ще е по-трудно за ПСЖ да задържи, той отговори: "Не знам, защото не знам колко печелят или приходите, които носят на клуба. Но знам, че двамата са основни за проекта и аз ги виждам много щастливи в ПСЖ.Трябва да вземете предвид един основен принцип и аз съм говорил с него с Килиан. ПСЖ не е клуб, който продава звездите си, а напротив - той купува. Той има достатъчно икономическа мощ, за да задържи и двамата."Пред вестник "AS" Ерера разказа и за работата си с Жозе Моуриньо , докато беше в Манчестър Юнайтед . "Изпитвам само благодарност към него. Първият от сезоните му беше фантастичен, с три трофея и бях избран от феновете за най-добър играч на сезона.Той има характер, да, но ако си откровен с него, работиш здраво, не се криеш, няма да имаш проблеми. Разбирам го, защото аз мисля по същия начин. Трябва да си твърд. Той е звяр с хора, които не са честни", сподели испанецът.Той разкри, че е останал изненадан от решението френското първенство да бъде прекратено: "Ние в ПСЖ бяхме много изненадани. Спомням си в един общ разговор много от нас бяха шокирани. Някои не можеха да повярват. Мисля, че беше прибързано решение. Още не знаем дали двете френски купи ще се играят през август. Шампионската лига няма дата за завръщане. Все още има много неясноти."

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 86

1