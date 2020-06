Откриха най-големия стенопис с лика на Коби Брайънт в Европа (снимки)

12-метрова стена на училище в Босна и Херцеговина бе изрисувана с лика на легендарния Коби Брайънт. Автор е художникът Дени Божич, а произведението му си спечели славата на най-големият стенопис на иконата на Лос Анджелис Лейкърс в Европа.

"Направихме първите си стъпки в баскетбола благодарение на Коби Брайънт, така че решихме да му отдадем своето уважение и по този начин и да наблегнем на въздействието, което той остави върху спорта", споделя Божич.

Fans in the town of Bosanska Gradiska, Bosnia and Herzegovina, celebrate the life of the late, great #kobebryant by painting a mural.#art #mural #basketball #kobe #artist #artistsoninstagram #sport pic.twitter.com/m9dCXd1fiB