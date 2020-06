Хардън е готов за плейофите, Рокетс се хвърлят с ниска петица

Старши треньорът на Хюстън Рокетс Майк Д'Антони е уверен, че звездата на тима Джеймс Хардън ще поведе отбора с яростно темпо към плейофите. В момента тимовете се подготвят за възобновяването на сезона на 31 юли, а Хардън явно не е изгубил формата си.

"От разговорите ми с него знам, че е готов. Той винаги е готов. Обича играта и вероятно най-лошото нещо, което можете да му сторите, е да му отнемете баскетбола. Той използва времето, за да презареди батериите и да влезе в по-добра форма. У него все още го има този огън, който ще го задвижи да бъде един от най-добрите в играта, какъвто е. Вълнувам се от това", споделя Д'Антони пред "Houston Chronicle".

