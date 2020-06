Италия Наполи ще продаде Милик, ако той не преподпише с клуба 07 юни 2020 | 18:11 Прочетена 110 0



“Желанието ни е да удължим контракта му, така че водим преговорим с неговите агенти. Целта е да разрешим проблема по един или друг начин. Ако не иска да остане, тогава ще го поставим в трансферния пазар. Играчите могат да останат, стига да го правят с правилния маналитет. Наполи ще продължи напред със или без Милик. Всички футболисти, с които ни свързват, са много талантливи и търсени. Ако Милик напусне, ще отидат на трансферния пазар и ще потърсим играч, който е на подходящото ниво, независимо дали е млад или опитен. Когато клубът стигне до разговори с даден футболист, аз ще съм подготвен, тъй като съм си написал домашното през последните два месеца”, коментира Джунтоли пред “Скай Спорт Италия”.

Guintoli:

"We will negotiate Milik's contract. We are talking to his agents and hope to resolve the situation. We'll see if he wants to stay. A footballer must have the right mindset. Azmoun, Jovic, Osimhen, they are highly sought after players. Everton is also good." — SSC Napli News (@SSCNapoliNews_) June 7, 2020 Той също така е категоричен, че цената на защитника Калиду Кулибали няма да бъде понижена, въпреки кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Калиду е страхотен играч, който все още има дълъг договор с нас. Тръгнем ли да го продаваме, клубът ще поиска голяма сума за него. Играч като този не може да промени стойността си дори по време на криза, така че няма да мърдаме от нашите искания. Дали Ървинг Лозано ще си тръгне? Има още десетина мача от сезона. Затова ще видим какво ще стане", добави шефът на "партенопеите". Napoli's Giuntoli on the upcoming transfer window: "I don't think the Coronavirus issue will affect the price of Koulibaly, or other top players."https://t.co/q1MW1MAIgS — Get Italian Football News (@_GIFN) June 7, 2020 Междувременно, той разкри, че много скоро ще бъде официализиран новият договор на нападателя Дрис Мертенс, но добави, че крилото Хосе Кайехон все още не е решил дали да поднови своето изтичащо споразумение с клуба. Нападателят на Наполи Аркадиуш Милик ще се раздели с клуба през това лято, в случай че не преподпише договора си, който изтича догодина. Това заяви спортният директор на неаполитанците Кристиано Джунтоли. Както е известно, полският национал е свързван с трансфер с Ювентус, Милан и Арсенал."Желанието ни е да удължим контракта му, така че водим преговорим с неговите агенти. Целта е да разрешим проблема по един или друг начин. Ако не иска да остане, тогава ще го поставим в трансферния пазар. Играчите могат да останат, стига да го правят с правилния маналитет. Наполи ще продължи напред със или без Милик. Всички футболисти, с които ни свързват, са много талантливи и търсени. Ако Милик напусне, ще отидат на трансферния пазар и ще потърсим играч, който е на подходящото ниво, независимо дали е млад или опитен. Когато клубът стигне до разговори с даден футболист, аз ще съм подготвен, тъй като съм си написал домашното през последните два месеца", коментира Джунтоли пред "Скай Спорт Италия".Той също така е категоричен, че цената на защитника Калиду Кулибали няма да бъде понижена, въпреки кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Калиду е страхотен играч, който все още има дълъг договор с нас. Тръгнем ли да го продаваме, клубът ще поиска голяма сума за него. Играч като този не може да промени стойността си дори по време на криза, така че няма да мърдаме от нашите искания. Дали Ървинг Лозано ще си тръгне? Има още десетина мача от сезона. Затова ще видим какво ще стане", добави шефът на "партенопеите".Междувременно, той разкри, че много скоро ще бъде официализиран новият договор на нападателя Дрис Мертенс, но добави, че крилото Хосе Кайехон все още не е решил дали да поднови своето изтичащо споразумение с клуба.

