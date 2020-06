НБА Излязоха наяве плановете на Голдън Стейт за Драфта 07 юни 2020 | 17:38 - Обновена Прочетена 269 0



With the Warriors' season officially over, I wrote more than 2,000 words on what Golden State needs to do to build another contender: https://t.co/QObGGUOWAC — Connor Letourneau (@Con_Chron) June 6, 2020 От "The Chronicle" информират, че ръководството на трикратните шампиони от последното десетилетие няма да се разделят с избора си от Драфта. Ако отборът избира от първа позиция, то най-вероятно гардът Антъни Едуардс ще бъде човекът. Ако отборът попадне в изборите между втори и пети, то ще бъдат разглеждани Тайрийз Халибъртън, Айзък Окоро или най-големият европейски талант Дени Авдия.



Колаж: ClutchPoints Голдън Стейт със сигурност ще разполага с един от най-високите избори в Драфт 2020. Уориърс ще разберат от коя позиция ще избират на 25 август, когато ще се проведе лотарията, а източници, близки до тима, вече съобщиха към кои играчи ще се насочат "войните".От "The Chronicle" информират, че ръководството на трикратните шампиони от последното десетилетие няма да се разделят с избора си от Драфта. Ако отборът избира от първа позиция, то най-вероятно гардът Антъни Едуардс ще бъде човекът. Ако отборът попадне в изборите между втори и пети, то ще бъдат разглеждани Тайрийз Халибъртън, Айзък Окоро или най-големият европейски талант Дени Авдия.Колаж: ClutchPoints

