Тенис Лидерката в световната ранглиста не знае дали ще играе на US Open 07 юни 2020 | 17:07 Прочетена 29 0



копирано

Водачката в световната ранглиста Ашли Барти не е сигурна дали ще участва на тазгодишното Открито първенство на САЩ. Заради пандемията от коронавирус въпроснителните, свързани с провеждането на US Open са много в момента и австралийката иска да е максимално добре информирана преди да вземе решение дали ще играе в Ню Йорк. Засега датите на провеждане на US Open остават 24 август - 13 септември. Световната №1 се завърна на корта (видео) "Вълнуващо е, че отново се говори за тенис и нещата се движат в правилната посока за нас, играчите, които искаме да започнем пак да се състезаваме. Но преди да взема решение за US Open и турнирите преди това, трябва да имам пълна информация и да се запозная със съветите на WTA и USTA", заяви шампионката на "Ролан Гарос" пред Herald, като добави, че трябва да вземе предвид не само своята собствена безопасност, но и тази на хората от екипа си: "Не съм само аз, трябва да помисля и за тима си". 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 29

1