В Денвър са готови да грабнат трофея от НБА

Един от лидерите на Денвър Нъгетс - Джамал Мъри, е наясно, че отборът му е готов да премине през целия път до титлата в НБА. Гардът е сигурен, че няма кой да победи Денвър в плейофна серия.

"Знаем, че можем да спечелим титлата. Защо да не го направим? С всяка година доказваме, че сме един от най-добрите отбори, откакто изградихме тима. Постоянни сме при победите си над силни отбори. Не трябваше да губим от Портланд (миналата година в полуфиналите на конференцията). Липсваше ни опит, а срещнахме силен отбор. Но не вярваме, че има отбор, който може да ни победи в плейофна серия, когато сме на върха на възможностите си", заяви Мъри в интервю с репортери.

"We know we can go win the title.”



-Jamal Murray on the Denver Nuggets



(Via ESPN) pic.twitter.com/6vbn1egch3