Световен футбол Юбилярът Кафу за най-трудния си опонент, Меси, Кристиано, бъдещия №1 и Александър-Арнолд 07 юни 2020 | 15:43 Прочетена 743 0



“Най-трудният ми за опазване опонент? Роналдиньо. Той беше толкова непредсказуем и можеше да прави неща, които не си способен дори да си представиш. Беше почти невъзможно да бъде опазен. Лионел Меси или Кристиано Роналдо? Говорим си за двете сили в световния футбол. Те са на върха от 15 години. Единият е спечелил шест “Златни топки”, а другияг - пет. Толкова е трудно да избираш измежду тях. И двамата са превъзходни играчи. Happy 50th birthday, Cafu!



One of Brazil's true greats



The right-back that everyone idolises pic.twitter.com/pAGrtkIUZK — Goal (@goal) June 7, 2020 Кой ще е следващият най-добър футболист? Неймар. Мисля, че той разполага с всичко, за да бъде най-добрият играч на планетата. Ще си върне ли Бразилия световната титла в Катар 2022? Така смятам. Голям съм оптимист, що се отнася до “Селесао”. Убеден съм, че Бразилия ще направи силен Мондиал. Имаме Неймар, много други добри и опитни играчи, както и няколко талантливи младежи, които вече пробиват. Happy 50th birthday to the legendary @officialcafu!



We chatted to @CBF_Futebol's #WorldCup-winning captain about how successful he'd have been as a midfielder, @Ronaldo, @10Ronaldinho, the Ro-Ro, Zinedine Zidane, @neymarjr, @trentaa98 & his coaching aspirations — FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) June 7, 2020 Какво ми е мнението за сравнявания с мен Трент Александър-Арнолд? Той е сензационен футболист, рядък талант. Ако продължава да играе по същия начин, той ще бъде смятан за един от най-добрите играчи в света. Той има потенциала да спечели наградата за най-добър играч на ФИФА. Технически е брилянтен, притежава толкова голяма класа. Има бразилски стил на игра. Обичам да го гледам как играе. Това, че играе в толкова силен отбор като Ливърпул ще му помогне в развитието. Cafu: "He’s a sensational player, a rare talent. If he keeps playing the way he has been he will be regarded as one of the best players in the world. He has the potential to win [The Best FIFA Men’s Player] award.”



pic.twitter.com/uzdVngfNDj — Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 7, 2020 Дали съм мислел за треньорска кариера? След 2022-а предполагам, че да. Посланик съм на Катар 2022, така че преди това няма да е възможно. Но след това може да си помисля за възможността да стана треньор, но не е сигурно. Би било добре да предам нататък опита, който съм натрупал с многото години във футбола”, сподели Кафу. На връх 50-ия си рожден ден бразилската легенда Кафу даде интервю пред сайта на ФИФА, в което говори на различни теми. 0



Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 743

