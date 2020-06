ММА Хабиб Нурмагомедов показа красиви кадри от родното си селце (видео + снимки) 07 юни 2020 | 15:36 - Обновена Прочетена 552 0



В началото на миналия месец легендарния треньор постъпи в болница със сърдечни проблеми и заразен с коронавирус. Наложи се да го оперират по спешност и да го поставят в изкуствена кома. Към днешна дата неговия баща все още е в кома и ние дори не можем да си представим какво му е на шампиона, който постигна всичко в кариерата си с помощ от Абдулманап.



Хабиб е с рекорд 28-0 в ММА и всички негови успехи се дължат на Абдулманап, който още от малък го подготвя и го прави световен шампион по бойно самбо. В своята последна битка Хабиб събмитна Дъстин Поире през септември 2019 година в Абу Даби. Очаква се той да се бие в последните месеци на 2020 г. срещу временният шампион Джъстин Гейджи.



Ето снимки от селцето на Хабиб: View this post on Instagram Родные края. #Dagestan #Дагестан A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jun 5, 2020 at 4:18pm PDT

