Капитанът на Аталанта написа детска книга

Капитанът на Аталанта Алехандро Гомес написа детска книга. Тя вече е в продажба, съобщава "Оле". Графичната кратка история разказва за живота му и футболната му кариера. 32-годишният аржентинец прекара по-голямата част от кариерата си в Италия. От 2014 г. играе за Аталанта.

