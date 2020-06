Катар 2022 ще е перфектният Мондиал за Меси, убеден е Милотинович

Бившият селекционер на осем различни национални отбора Бора Милотинович е сигурен, че предстоящото в Катар Световно първенство ще бъде перфектното за суперзвездата на Аржентина Лионел Меси . Той също така говори за сравненията между капитана на Барселона и сънародника му Диего Марадона, като посочи и любимия си състав в историята на “Албиселесте”.

“Катар 2022 ще бъде перфектният Мондиал за Меси. Сравненията с Марадона? Епохите не са еднакви. И двамата са изключителни. Всички говорят за Марадона, но Лионел вкара толкова голове. Марадона имаше толкова невероятни играчи до себе си - от вратаря до Хорхе Валдано. В момента обаче не съм толкова сигурен, че нивото на всички аржентински футболисти е подобно на това на съотборниците на Диего. Това е важно. Отбора не го прави само един играч, а целият състав. Селекцията от Мондиал 1978 беше изумителна, но за мен най-въздействащият аржентински тим беше този на Карлос Билардо от 1986-а, защото тогава те станаха световни шампиони извън своята страна и с влиянието на толкова талантлив играч като Диего”, коментира сърбинът пред Super Deportivo Radio.

Bora Milutinovi (ex-team USA coach) "The Qatar 2022 World Cup will be perfect for Messi. Messi and Maradona? The eras aren't the same. Messi scored many goals, Maradona had exceptional players." [super deportivo radio] pic.twitter.com/KGCJhT7kzg