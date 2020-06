Испания Да се откаже на обновения “Бернабеу” би било перфектно за Рамос, смята агентът му 07 юни 2020 | 12:48 - Обновена Прочетена 114 0



Сегашният договор на испанеца изтича през лятото на 2021-а и бъдещето на 34-годишния защитник остава все още неясно. Рамос е част от редиците на Реал от 2005-а насам, когато пристигна от отбора на



"Той иска да продължи да се състезава, докогато може. Да играе и да може да се откаже на новия и обновен “Бернабеу” би било перфектно за него. Към момента той се чувства добре във физически план преди подновяването на Ла Лига", заяви агентът пред испанското радио Onda Cero. Преди прекъсването на шампионата Рамос бе записал 25 мача в Ла Лига, в които бе отбелязал 5 гола. Сезонът в Испания ще бъде подновен на 11 юни, като отборът на Реал изостава с 2 точки от първия Барселона . Първият мач на "белия балет" ще бъде на 14 юни срещу отбора на Ейбар Sergio Ramos playing at new Bernabéu would be "perfect retirement" - agenthttps://t.co/X3yDnlTi9u — AS English @ (@English_AS) June 7, 2020 ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Агентът на Серхио Рамос , който е и негов брат, заяви, че да играе на обновения “ Сантиаго Бернабеу ” би било перфектното оттегляне от футбола за капитана на Реал Мадрид Сегашният договор на испанеца изтича през лятото на 2021-а и бъдещето на 34-годишния защитник остава все още неясно. Рамос е част от редиците на Реал от 2005-а насам, когато пристигна от отбора на Севиля . От тогава насам той е ставал 4 пъти шампион на Испания и още толкова пъти е вдигал трофея от Шампионската лига. Тъй като към момента емблематичният стадион на Реал “Сантиаго Бернабеу” се подлага на ремонтна дейност, агентът на играча Рене Рамос проговори за бъдещето на своя клиент и брат.

