Каролина Плишкова триумфира в Прага

Световната №3 Каролина Плишкова спечели демонстративния турнир LiveScore Cup в Прага. На финала бившата лидерка в ранглистата на WTA победи 133-ата в света в момента Тереза Мартинцова с 6:2, 6:4. We all have been through a difficult time full of fear and uncertainty. This trophy means a lot to me, because it symbolizes that the world is finally coming back to the right direction. Thank you for all your support!



photo by #pavellebeda pic.twitter.com/GS6g7nSkEf — Karolina Pliskova (@KaPliskova) June 6, 2020 Участничките в турнира на клей бяха шест, всичките чехкини. Те бяха разделени в две групи, всяка с по три тенисистки. Плишкова и Мартинцова се класираха на финала с по две победи в групите си. В Група "А" Каролина Плишкова бе безпощадна. 28-годишната финалистка на US Open 2016 разби с 6:1, 6:0 Катерина Синякова и надигра със 7:5, 6:1 Барбора Стрицова. Така тя спечели надпреварата без загубен сет.



В другата група съпернички на Мартинцова бяха Каролина Мухова и сестрата на Каролина Плишкова - Кристина.

