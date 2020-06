Тенис Според Джокович мерките на US Open ще направят турнира невъзможен 06 юни 2020 | 20:32 - Обновена Прочетена 159 0



копирано





На този етап Откритото първенство на САЩ планира да проведе турнира, който започва в края на август, въпреки че ситуацията с коронавируса в Съединените щати все още е доста притеснителна.



Планът е турнирът от Големия шлем да се проведе без публика. Според "Таймс" организаторите възнамерят да осигурят чартърни полети за играчите от всеки континент. Тенисистите ще трябва да представят негативен тест за коронавирус преди да им бъде позволено да се качат на самолета. Те ще могат да вземат със себе си само един треньор.



Джокович, който е трикратен шампион в Ню Йорк, вярва, че по този начин няма да се получи: "Имах телефонен разговор с шефовете на световния тенис. Говорихме за продължаване на сезона и по-специално за US Open, но не се знае дали той ще се състои."



Novak Djokovic says the coronavirus safety protocols, planned in order for the US Open to take place are "extreme".



Read more: https://t.co/ggIFBKrzyW pic.twitter.com/tKpLk5rncA — BBC Sport (@BBCSport) June 6, 2020

"Правилата, които ще трябва да спазваме, за да участваме, са ектремни. Няма да имаме достъп до Манхатън, ще трябва да спим в хотели на летището, да бъдем тестване два или три пъти седмично. Освен това можем да вземем само един човек, което е наистина невъзможно. Трябва ти треньор, фитнес треньор и физиотерапевт.



Мерките са строги, но мога да разбера, че искат да се проведе турнира поради финансови причини, поради съществуващите договори. Ще видим какво ще се случи", сподели Новак пред сръбски медии.

Новак Джокович изрази мнение, че мерките, които планират организаторите на US Open за провеждането на турнира, са "екстремни" и ще го направят "невъзможен" за играчите.На този етап Откритото първенство на САЩ планира да проведе турнира, който започва в края на август, въпреки че ситуацията с коронавируса в Съединените щати все още е доста притеснителна.Планът е турнирът от Големия шлем да се проведе без публика. Според "Таймс" организаторите възнамерят да осигурят чартърни полети за играчите от всеки континент. Тенисистите ще трябва да представят негативен тест за коронавирус преди да им бъде позволено да се качат на самолета. Те ще могат да вземат със себе си само един треньор.Джокович, който е трикратен шампион в Ню Йорк, вярва, че по този начин няма да се получи: "Имах телефонен разговор с шефовете на световния тенис. Говорихме за продължаване на сезона и по-специално за US Open, но не се знае дали той ще се състои.""Правилата, които ще трябва да спазваме, за да участваме, са ектремни. Няма да имаме достъп до Манхатън, ще трябва да спим в хотели на летището, да бъдем тестване два или три пъти седмично. Освен това можем да вземем само един човек, което е наистина невъзможно. Трябва ти треньор, фитнес треньор и физиотерапевт.Мерките са строги, но мога да разбера, че искат да се проведе турнира поради финансови причини, поради съществуващите договори. Ще видим какво ще се случи", сподели Новак пред сръбски медии.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 159

1