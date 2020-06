ММА Хорхе Масвидал иска преразпределение на благата или си тръгва от UFC 06 юни 2020 | 20:29 - Обновена Прочетена 157 0



Проблемите за Дейна Уайт продължават с пълна сила само дни след като Джон Джоунс заплаши с овакантяване на титлата си и ранно пенсиониране. View this post on Instagram #message A post shared by Jorge Masvidal (@gamebredfighter) on Jun 6, 2020 at 2:42am PDT Вчера едно от най-горещите имена на компанията – Хорхе Масвидал, последва примера на „Боунс“ и също поиска да бъде освободен от договора си, ако финансовите му параметри не се подобрят. „Най-лошото ко*еле на земята“ е недоволен от факта, че преговорите между него, UFC и Камару Усман пропаднаха и Масвидал няма да се бие за титлата в полусредна дивизия. Вчера президентът на компанията сподели, че който не желае да се бие, не може да бъде накаран на сила да го прави, а отговорът на 35-годишния боец не закъсня. Please don’t compare us to these other leagues. I wish we can negotiate for less pay like the other leagues where the players get half the revenue they generate. We are negotiating from like what 12% to maybe 18% of revenue we generate? We are negotiating down from way under https://t.co/qPmbyWkuaK — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) June 5, 2020 „Не ни сравнявай с другите лиги като NFL, NBA и NHL„, написа в Twitter Масвидал. „С удоволствие бих се договорил за по-малко пари, както правят в другите спортни лиги, където играчите получават половината от генерираните приходи. Ние получаваме 12% или 18% от доходите. Доста далеч сме от половината. „Не получавам нищо от продажбата на хот-дог в залата или за логото върху клетката. Не съм спечелил един долар от билети. Удрят ме в лицето и с това си изкарвам прехраната и дори аз знам, че пандемията няма нищо общо с това.“ I’m not an independent contractor if I can’t go anywhere else to make a living. Let me go and let me see if I’m worth it @espn #supernecessary — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) June 5, 2020 „Изобщо не съм независим, ако не мога да отида някъде другаде и да правя пари. Пуснете ме да видя сам дали струвам това, което искам„, написа боецът в пост насочен към медийния гигант ESPN. Интересно е да се спомене, че Джоунс и Масвидал са представлявани от една и съща мениджърска компания. Интересно е да се спомене, че Джоунс и Масвидал са представлявани от една и съща мениджърска компания.

