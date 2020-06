Флориан Вирц стана най-младият голмайстор в историята на Бундеслигата

Florian Wirtz is now the youngest goalscorer in Bundesliga's history.



Florian Wirtz - 17 years 1 month 3 days

Nuri Sahin - 17 years 2 months 21 days

Julian Draxler - 17 years 6 months 12 days

Timo Werner - 17 years 6 months 16 days

Christian Pulisic - 17 years 6 months 30 days pic.twitter.com/WtkVrFtkjv