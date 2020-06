Испания Бартомеу отказал над 100 милиона за Ансу Фати 06 юни 2020 | 17:25 - Обновена Прочетена 448 0



Според изданието в четвъртък следобед е имало виртуална среща на цялото ръководство на клуба. На нея се обсъждали потенциални попълнения и продажби на играчи. В един момент се споменало, че голям отбор бил готов да извади над 100 млн. евро за младия играч. Още преди да си изкажат мненията Бартомеу изпреварил директорите и категорично отсякъл: “Ансу Фати не се продава. Повече няма да говорим за това”. Така и станало - на срещата повече не се обсъждала тази тема. A major club was willing to put 100 million euros on the table for Ansu Fati, but Barcelona rejected. Fati is not for sale. [sport] pic.twitter.com/wotQTROGe7 — barcacentre (from ) (@barcacentre) June 6, 2020 Наскоро AS излезе с информацията, че през лятото крилото ще се сдобие с нова откупна клауза в размер на 400 млн. евро. “Тутоспорт” пък твърди, че в

Калоян Антонов

