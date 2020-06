Джамал Мъри потвърди: Никола Йокич има плочки и е по-атлетичен

Феновете на баскетбола горят от желание да видят "подобрената" версия на масивната фигура на Никола Йокич. Онзи ден вицепрезидента по баскетболните операции на Денвър Нъгетс Тим Конъли сподели, че сърбинът вече може да се похвали с оформени коремни плочки. Сега гардът на Нъгетс Джамал Мъри потвърди информацията. Никола Йокич е свалил килограми и вече има плочки

"Жокера има оформени четири плочки. Странно е да го виждам такъв, понеже сега е по-атлетичен и се движи много по-добре", казва Мъри пред DNVR Sports.

CONFIRMATION FROM JAMAL MURRAY: Nikola Jokic has abs.



“He’s got a little four-pack”