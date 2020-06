Киелини: Можех да премина в Реал Мадрид или Манчестър Сити

Капитанът на Ювентус Джорджо Киелини разкрива в своята автобиография, че по-рано в кариерата си на два пъти е бил близо до това да напусне клуба. Става въпрос за неосъществили се трансфери в Реал Мадрид

“Два пъти бях близо до напускане на Ювентус - през 2010-а и 2011-а. Мислех си за това. В първия случай бях на крачка от Реал Мадрид, а във втория - от Манчестър Сити. Бях наистина близо до трансфер при испанците. Агентът ми разговаря с представител на Реал, но Моуриньо тъкмо беше пристигнал там и настояваше за своя сънародник Рикардо Карвальо. В Ювентус бяха доволни, че ме задържаха. Бепе Марота току-що беше дошъл. Във втория случай се срещнах с директор на Сити в Милано, но нищо не се получи”, пише Киелини.

Giorgio Chiellini:



"I was close to leaving Juventus on two occasions, in 2010 and 2011. I happened to think about it. On the first occasion I was close to Real Madrid, the second occasion to @ManCity - I met a City executive in Milan, nothing came of it."



