Аманда Нунеш и Фелиша Спенсър минаха кантара преди UFC 250 (видео)

Рафаел Асунсао, който ще се бие в подглавната среща с Коди Гарбрандт беше с тегло 61.68 килограма, а Коди беше със същото тегло като своя опонент. Всички бойци си влязоха в категориите и битките вече са официални. Ето резултатите от претеглянето, както и видео:





Главна карта:

Аманда Нунеш (65.77 кг) vs. Фелиша Спенсър (65.54 кг)

Рафаел Асунсао (61.68 кг) vs. Коди Гарбранд (61.68 кг)

Алямейн Стърлинг (61.68 кг) vs. Кори Сандхаген (61.46 кг)

Нийл Магни (77.56 кг) vs. Роко Мартин (77.33 кг)

Шон О’Майли (61.68 кг.) vs. Еди Уиниланд (61.68 кг)



