Попович, Д'Антони и Джентри може да не водят отборите си при завръщането на НБА

Adam Silver says it is possible that "certain coaches" may not be able to be the bench coach when play resumes at Disney "in order to protect them."



Gregg Popovich is 71. Mike D'Antoni is 69. Alvin Gentry is 65.



The CDC says people 65 and older are at higher risk. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) June 5, 2020 Баскетболът с марка НБА ще се завърне в края на юли, но с определени рестрикции. Освен ежедневните тестове за COVID-19, комисарят Адам Силвър е споделил, че е много е възможно възрастните старши треньори да не бъдат допускани до пейките на отборите си. Тим Рейнолдс от Associated Press информира, че треньори над 65-годишна възраст като Грег Попович, Майк Д'Антони и Алвин Джентри попадат в рисковата част от населението. "В края на краищата, те са Лигата. Те трябва да направят избора. Мисля, че ще е несправедливо, ако изберат това. Разбирам риска, който поемам, но аз искам да бъда с отбора си и да си върша работата. За това съм нает", коментира Алвин Джентри пред ESPN.

Наставникът на Далас Маверикс Рик Карлайл, който е президент на Асоциацията на треньорите, определи предложението като некоректно.

Наставникът на Далас Маверикс Рик Карлайл, който е президент на Асоциацията на треньорите, определи предложението като некоректно. "Току-що разговарях с Адам Силвър и той призна, че е прекалил с изявлението си пред TNT. Здравето и безопасността на нашите треньори е на първо място. Напълно възможно е треньор от НБА в своите 60-70 години да е по здрав от колегата си на 30 или 40. Разговорът никога не трябва да се отнася единствено за възрастта на човека. Адам ме увери, че заедно ще работим за това да определим кое е безопасно и справедливо за всички наши треньори", заяви Карлайл.

