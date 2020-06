Възобновяването на сезона в НБА се прие и от играчите

Асоциацията на играчите в НБА се съгласи да продължи разговори с НБА относно предложения формат за подновяване на първенството с 22 отбора в комплека Дисни в Орландо, което е още една стъпка към възобновяване на сезона, прекратен заради пандемията от коронавирус.

"Остават да се договарят различни подробности, защото приемането на сценария все пак ще изисква всички страни да постигнат съгласие по всички въпроси, свързани с възобновяването на играта", заявиха от Асоциацията.

Sources: The NBPA’s player representatives approved the NBA’s 22-team format to complete the 2019-2020 season.