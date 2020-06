НБА Окончателно: Кевин Дюрант пропуска остатъка от сезона за Бруклин 06 юни 2020 | 10:20 - Обновена Прочетена 168 0



копирано



Голямата звезда на Бруклин Нетс Кевин Дюрант няма да играе във финалната фаза на сезон 2019/20. Това съобщи самият той пред Марк Спиърс от The Undefeated. Крилото предпочита да изчака, защото не е сигурен, че тялото му ще издържи на интензитета на игра, а също така това ще му даде шанс да се подготви по-добре за следващия сезон. "За мен е най-добре да изчакам. Не мисля, че съм готов да играя на такова темпо през следващия месец. Това ми дава повече време да се подготвя за следващия сезон и останалата част от кариерата си", сподели Кей Ди.

Kevin Durant rules out returning in the 2019-2020 season



"My season is over. I don't plan on playing at all."



(via @MarcJSpearsESPN) pic.twitter.com/4D9LjI6WkZ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2020 Бившият играч на Голдън Стейт скъса ахилесовото си сухожилие в мач №5 от Финалите миналата година.

Бившият играч на Голдън Стейт скъса ахилесовото си сухожилие в мач №5 от Финалите миналата година. "Сезонът ми приключи. Изобщо не планирам да играя. Взехме решение още миналото лято, че просто ще трябва да чакам до следващия сезон. Изобщо не съм имал планове да влизам в игра през настоящата кампания", добавя 31-годишният играч.

Другият лидер в тима - гардът Кайри Ървинг, също претърпя операция на рамото. Информациите сочат, че той също няма планове да вземе участие в заключителната фаза на сезона. Другият лидер в тима - гардът Кайри Ървинг, също претърпя операция на рамото. Информациите сочат, че той също няма планове да вземе участие в заключителната фаза на сезона.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 168 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1