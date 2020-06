НБА Майкъл Джордан дарява $100 милиона в битката срещу расизма 06 юни 2020 | 09:03 - Обновена Прочетена 73 0



Дарението на Джордан ще бъде направено към групи, които се борят срещу расовото неравенство и защитават социалната справедливост. Сумата ще бъде разпределена в рамките на 10 години.



View this post on Instagram A post shared by Jordan (@jumpman23) on Jun 5, 2020 at 1:37pm PDT "Съвместно Майкъл Джордан и брандът "Джорджан" решиха да направят дарение от 100 милиона в следващите 10 години. Всички ние трябва да обединим сили и да направим така, че ефектът от нашите действия да бъде дълготраен", коментира президентът на марката “Джордан” Крейг Уилямс.



"Трябва да се вслушаме един в друг, да проявяваме състрадание и съпричастност и никога да не обръщаме гръб на безсмислена бруталност. Трябва да продължим мирните изказвания срещу несправедливостта", написа 57-годишният Джордан след смъртта на Флойд.









