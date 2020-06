НБА Коронавирусът няма да попречи на НБА 05 юни 2020 | 19:51 Прочетена 173 0



Комисарят на НБА Адам Силвър обясни какво ще се случи, ако играч даде положителна проба за COVID-19 при подновяването на сезона. Силвър отговори на въпроса на Чарлз Баркли и заяви, че кампанията няма да спира, дори при положителен тест. "Не вярваме, че ще се наложи (да спираме сезона). В момента работим с група от наши експерти във Флорида, както и с обществените здравни власти. Възгледът ни е, че ако тестваме играчите всекидневно, успявайки да проследяваме контактите, които всеки е имал, ние можем да отделим заразения от отбора. И ще продължим да тестваме всекидневно. Не би трябвало да спираме сезона, ако един играч даде положителен тест", каза Силвър.

“The belief is that we would not have to shut down if a single player tested positive.”



NBA Commissioner Adam Silver discusses the potential impact of a player testing positive for coronavirus as they prepare for a season restart. pic.twitter.com/0F6rL0cCI0 — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 5, 2020 Сезонът трябва да започне на 31 юли и да приключи до 12 октомври.

Колаж: ClutchPoints Сезонът трябва да започне на 31 юли и да приключи до 12 октомври.Колаж: ClutchPoints

