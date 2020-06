НБА Крис Брусард: Клипърс са по-добри от Лейкърс 05 юни 2020 | 17:57 Прочетена 37 0



копирано



Анализаторът от Fox Sports Крис Брусард смята, че ЛА Клипърс са най-добрият отбор в Лос Анджелис. Според него Кауай Ленърд и Пол Джордж са ключовите фактори за Клипърс в битката им с местния враг ЛА Лейкърс. "Клипърс просто са по-добрият отбор. Кауай Ленърд може да затваря мачове. Пол Джордж може да нанизва важни стрелби. Имат четвъртия най-добър баланс в лигата, като дори имаха проблеми с контузии. Все още не сте видели най-доброто от Клипърс, а тепърва предстоят плейофите", заяви Брусард.

"The Clippers are simply a better team. Kawhi Leonard can close games. Paul George can hit big shots. They have the 4th best record in the league & they haven't been healthy. ... You haven't even seen the best of the Clippers & you're about to in the playoffs." — @Chris_Broussard pic.twitter.com/pHFYIRubta — First Things First (@FTFonFS1) June 3, 2020 Вече видяхме 3 мача между двата тима през настоящия сезон, като Клипърс спечелиха първите два, но изгубиха третия. В класирането в Западната конференция "езерняците" са лидери с 49-14, докато Клипърс са втори с 44-20. Вече видяхме 3 мача между двата тима през настоящия сезон, като Клипърс спечелиха първите два, но изгубиха третия. В класирането в Западната конференция "езерняците" са лидери с 49-14, докато Клипърс са втори с 44-20.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 37

1