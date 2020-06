Тенис Бивша №1 в света се завръща в тениса на турнира на Ноле 05 юни 2020 | 17:24 Прочетена 131 0



Бившата №1 в света Йелена Янкович ще се включи в демонстративния благотворителен турнир на Новак Джокович Adria Tour, където сред участниците ще бъде и единственият българин в световния тенис елит Григор Димитров. Сръбкинята ще партнира именно на Ноле в мач на смесени двойки срещу Ненад Зимонич и Олга Данилович на 12 юни. @DjokerNole and @jelena_jankovic will play mixed doubles on June 12th against @nenadzim and Olga Danilovic at @AdriaTennisTour.



This will be JJ first match after retiring. #NoleFam pic.twitter.com/NO58NsoNsN — #AlwaysProudOfNovak (@Slavica_NoleFam) June 5, 2020 За 35-годишната Янкович това ще бъде първа поява на корта от края на август 2017 година, когато тя загуби в първия кръг на US Open с 5:7, 5:7 от чехкинята Петра Квитова. Проблеми с гърба принудиха сръбкинята да се оттегли от WTA тура и в момента тя е извън ранглистата, като не е ясно дали изобщо има сериозни намерения да подновява кариерата си.



Въпреки достигането до първото място в света, Янкович няма спечелена титла от "Големия шлем", като върховото й постижение е финалът на US Open през 2008 година, в който тя губи с 4:6, 5:7 от американката Серина Уилямс.

