Завръщането на Дюрант изплаши букмейкърите

Звездата на Бруклин Нетс Кевин Дюрант все още не е записал нито минута за "мрежите", но неяснотата около физическото му състояние накара букмейкърите да се обезопасят и свалиха коефициента за титла на Бруклин от 750-1 до 60-1. "Бих предпочел да бъда предпазлив и да се справя с по-нисък коефициент, отколкото да се нараня, когато чуя новини за завръщане на Дюрант и Ървинг. Не искам да поставям залог от 150-1, защото ако някой залжи няколко хиляди, ще трябва да му изплатим 300 хиляди долара", сподели директорът на Caesars Casino & Sportsbook Джеф Дейвис.

Caesars Sportsbook lowered Brooklyn's championship odds from 750-1 to 60-1 on speculation that Kevin Durant could return from his Achilles tendon injury when the NBA resumes. https://t.co/Qb7Ko706mz — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 5, 2020 Преди близо месец журналистът Ейдриън Войнаровски информира, че Дюрант няма да се завърне през този сезон. Преди това пък генералният мениджър на "мрежите" Шон Маркс сподели, че ситуацията с Дюрант е "въпрос за 110 милиона долара". В момента Бруклин държи седмата позиция в Източната конференция с баланс 30-34. Орландо Меджик са осми с 30-35.



NETS NEWS:

Kyrie Irving and Kevin Durant WILL return to play this season, sometime into the 8 game schedule, presumably around 4/5 games in (1-2 weeks into August).

Sources say Durant isn't keen on the idea of pushing off his return until the start of next season. — BknNetsCentral (@BknNetsCentral) June 4, 2020 В интернет заваляха информации, че и Дюрант, и Ървинг ще се завърнат по време на доиграването на осемте мача от редовния сезон. Преди близо месец журналистът Ейдриън Войнаровски информира, че Дюрант няма да се завърне през този сезон. Преди това пък генералният мениджър на "мрежите" Шон Маркс сподели, че ситуацията с Дюрант е "въпрос за 110 милиона долара". В момента Бруклин държи седмата позиция в Източната конференция с баланс 30-34. Орландо Меджик са осми с 30-35.В интернет заваляха информации, че и Дюрант, и Ървинг ще се завърнат по време на доиграването на осемте мача от редовния сезон.

