Никола Йокич е свалил килограми и вече има плочки

Центърът на Денвър Никола Йокич явно се е възползвал максимално от пандемията, която сложи временна пауза на сезона в НБА. 213-сантиметровият сърбин вече може да се похвали с плочки на корема и тяло, готово за плаж. Това споделя президентът по баскетболните операции на Денвър Тим Конъли. "Той се показа в страхотна форма. Прати ми снимка, вече има плочки. Никога досега не съм виждал плочки по тялото му", сподели Конъли пред "Altitude Show". Преди дни в социалните мрежи се появи снимка с участието на Йокич, на която видимо се забелязва, че сърбинът е свалил част от 129-те си килограма. Феновете все още не вярват на твърденията на Конъли, тъй като всички свикнахме с масивната му фигура. Nikola Jokic has lost some lbs during this quarantine. pic.twitter.com/foQvlH1pTl — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 31, 2020 Преди дни в социалните мрежи се появи снимка с участието на Йокич, на която видимо се забелязва, че сърбинът е свалил част от 129-те си килограма. Феновете все още не вярват на твърденията на Конъли, тъй като всички свикнахме с масивната му фигура. 0



