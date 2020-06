Лека атлетика Ибаргуен отбеляза Световния ден на околната среда 05 юни 2020 | 12:39 Прочетена 56 0



копирано





Катерин Ибаргуен има щастието да се роди и да живее в богата на биоразнообразие страна като Колумбия. Следващата голяма цел за нея е Олимпиадата в Токио, като тя е еднакво ангажирана и с това да опазва околната среда за настоящите и бъдещите поколения.



View this post on Instagram A post shared by Caterine Ibargüen Mena (@triplecibarguen) on Apr 5, 2020 at 11:12am PDT Израснала в плодородните земи на региона Ураба, край Карибско море, двукратната световна и действаща олимпийска шампионка в тройния скок получава първия си урок как да уважава околната среда още в училище.

“Бях трета или четвърта година в началното училище, когато нашата учителка ни учeше да не хвърляме боклуци на земята, а да ги изхвърляме в контейнер“, спомня си Ибаргуен.



Тя има мили спомени от пътувания до близката река Апартадо в родния си град със същото име: “Бяхме приготвили “санкочо” (гъста супа от зеленчуци и месо) до реката и напуснахме мястото точно както го намерихме.“



Любител на животни, тя е имала домашни любимци и също е много чувствителна към това как конете се третират да пренасят товари и как често се злоупотребява с претоварването им.



Родният й град Апартадо е известен с огромните си бананови плантации: "Вие сте заобиколени от природата.”



С преместването си в Меделин, за да продължи кариерата си в атлетиката през 1997 г., вниманието й към околната среда нараства.



View this post on Instagram A post shared by Caterine Ibargüen Mena (@triplecibarguen) on Dec 12, 2019 at 6:57pm PST В Меделин тя вижда от първа ръка как градът, известен със своите прохладни условия, тъй като е разположен на 1500 м надморска височина, също е станал по-топъл.

“Спомням си, че при първите си пътувания до Меделин винаги трябваше да се обличам по-топло, защото идвах от по-горещо място. Вече не. Тъй като хората имат достъп до повече автомобили, видях как замърсяването промени градския пейзаж. Често имаме тъмни облаци и сега градът има екологични дни, за да намали използването на автомобилите на пътя”, разказва още тя.



Ибаргуен разбира финия баланс между икономическия растеж и зачитането на околната среда: “При първите ми пътувания от дома в Апартадо до Меделин ми отнемаше 12 часа. Тъй като е изградена нова магистрала през планините, времето за пътуване е намалено значително, но също е отслабило планините и в резултат на това виждаме свлачища. Също така съм наясно с последствията от опитите да промените хода на река Апартдадо, за да изградите нови жилищни проекти. Това доведе до наводнения в много къщи. "





Днес се отбелязва Световният ден на околната среда. Атлетка №1 в света за 2018 г. Катерин Ибаргуен (Колумбия) говори по случай специалния ден. Тя сподели някои от своите мисли и действия за опазването на околната среда.Катерин Ибаргуен има щастието да се роди и да живее в богата на биоразнообразие страна като Колумбия. Следващата голяма цел за нея е Олимпиадата в Токио, като тя е еднакво ангажирана и с това да опазва околната среда за настоящите и бъдещите поколения.“Бях трета или четвърта година в началното училище, когато нашата учителка ни учeше да не хвърляме боклуци на земята, а да ги изхвърляме в контейнер“, спомня си Ибаргуен.Тя има мили спомени от пътувания до близката река Апартадо в родния си град със същото име: “Бяхме приготвили “санкочо” (гъста супа от зеленчуци и месо) до реката и напуснахме мястото точно както го намерихме.“Любител на животни, тя е имала домашни любимци и също е много чувствителна към това как конете се третират да пренасят товари и как често се злоупотребява с претоварването им.Родният й град Апартадо е известен с огромните си бананови плантации: "Вие сте заобиколени от природата.”С преместването си в Меделин, за да продължи кариерата си в атлетиката през 1997 г., вниманието й към околната среда нараства.“Спомням си, че при първите си пътувания до Меделин винаги трябваше да се обличам по-топло, защото идвах от по-горещо място. Вече не. Тъй като хората имат достъп до повече автомобили, видях как замърсяването промени градския пейзаж. Често имаме тъмни облаци и сега градът има екологични дни, за да намали използването на автомобилите на пътя”, разказва още тя.Ибаргуен разбира финия баланс между икономическия растеж и зачитането на околната среда: “При първите ми пътувания от дома в Апартадо до Меделин ми отнемаше 12 часа. Тъй като е изградена нова магистрала през планините, времето за пътуване е намалено значително, но също е отслабило планините и в резултат на това виждаме свлачища. Също така съм наясно с последствията от опитите да промените хода на река Апартдадо, за да изградите нови жилищни проекти. Това доведе до наводнения в много къщи. " 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 56

1