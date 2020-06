Тенис Още двама от Топ 10 се включват в турнира на Муратоглу 05 юни 2020 | 11:23 - Обновена Прочетена 92 0



Още две сериозни имена ще се включат в тенис събитието Ultimate Tennis Showdown, организирано от треньора на Серина Уилямс Патрик Муратоглу. Двама представители на Топ 10 - шампионът на Финалния турнир на ATP Стефанос Циципас и Матео Беритини, ще вземат участие в серията от турнири в академията на Муратоглу. Looking forward to connecting with my fans virtually and taking part in this new experience.



From June 13, live tennis returns. Like before. @UTShowdown pic.twitter.com/kETJEdaa20 — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 4, 2020 Ultimate Tennis Showdown предвижда изиграването на по 10 мача всеки уикенд от 13 юни, като срещите ще са без публика. Серията турнири ще бъде проведена в рамките на 5 уикенда. Strong physique. Powerful shotmaking. Undeniable Italian charm.



Matteo Berrettini is in.#UTShowdown pic.twitter.com/PDytUVR4Fv — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 4, 2020 Световният №6 Циципас и полуфиналистът от US Open и №8 в света Беретини се присъединяват към Давид Гофен, Феликс Оже-Алясим, Беноа Пер, Люка Пуй, Ришар Гаске, Алексей Попирин и Дъстин Браун, които вече са потвърдили участие.



