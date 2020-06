НБА Шакийл О'Нийл говори за момента, който е определил доминацията на Лейкърс с Коби 04 юни 2020 | 20:04 - Обновена Прочетена 320 0



20 YEARS AGO TODAY

This epic Kobe to Shaq alley-oop during the Lakers GM7 comeback vs the Blazers!



Tyronn Lue jumping & giving Shaq a high five while Shaq was pointing at Shareef in the crowd. pic.twitter.com/ScgrNpfCsq — Ballislife.com (@Ballislife) June 4, 2020 Легендата на ЛА Лейкърс Шакийл О'Нийл си припомни за началото на шампионската династия на "езерняците". По думите на големия Шак началото е сложено преди точно 20 години в плейофната серия между Лейкърс и Портланд от финалите на запад през 2000 г. Тогава О'Нийл и другата легенда на клуба Коби Брайънт изпускат лидерство от 3-1 в серията срещу Блейзърс. "Водехме с 3-1. Многократно подхождахме меко, позволихме им да се върнат. Те бяха най-тежкият ни съперник и единственият такъв, който не го беше страх от нас. Така че бях доста изнервен, но знаех, че трябва да изляза и да играя добре, което не се случи. Не успях да запиша някои от онези "като Шак" мачове Уплаших се, защото ако не бяхме го направили, всичко щеше да приключи. Враждата между Коби и Шак щеше да стигне връхната си точка. Аз просто предадох всички", споделя Шак.

Лейкърс губят със 60:75 с 10:28 оставащи на часовника в четвъртата част в мач №7. Почти всичко изглежда решено, но не и според лидерите на "езерняците".

Лейкърс губят със 60:75 с 10:28 оставащи на часовника в четвъртата част в мач №7. Почти всичко изглежда решено, но не и според лидерите на "езерняците". "Тогава в четвъртата част се разиграх. Вкарах кука с табло и продължих да викам на Коби, че съм свободен в подкошието. И той ми каза: "Имам те. Имам те." В последното нападение дори не гледах към топката, защото приех, че Коби ще стреля в последната част. Дайте я на Коби и се разкарайте от пътя. Така че той взе топката, подмина Скоти Пипън и когато я хвърли, аз осъзнах: "М*мка му, това не е изстрел". И така скочих и просто я забих. Това беше моментът, който определи нашата доминация"

20 years later, @SHAQ remembers the alley-oop from Kobe that changed everything for the Lakers: "The defining moment of our dominant run." pic.twitter.com/oajCaSYSpb — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2020 Лейкърс печелят двубоя с 89:84, доминирайки над Блейзърс в четвъртата част с 31:13 и удържайки ги до едва 5/23 стрелба от полето.

Лейкърс печелят двубоя с 89:84, доминирайки над Блейзърс в четвъртата част с 31:13 и удържайки ги до едва 5/23 стрелба от полето. "Това беше началото на страхотния "трийпийт". И това ни оформи като най-енигматичното, най-полемично и най-доминантно дуо, създавано някога. Хората винаги се питат за нашите взаимоотношения. Уважението никога не се губеше. Когато нещата бяха заложени на карта, тогава ние двамата правехме каквото е нужно", завършва О'Нийл.

On this date in 2000, the Lakers rallied from 13 down at the start of the 4th qtr. to beat the Trail Blazers in Game 7 of the Western Conf. Finals, 89-84.



On this date in 2000, the Lakers rallied from 13 down at the start of the 4th qtr. to beat the Trail Blazers in Game 7 of the Western Conf. Finals, 89-84.



It is the largest start-of-4th-qtr. deficit overcome in a Game 7 NBA playoff victory (confirmed by Elias Sports Bureau). pic.twitter.com/mB0f6VvJ7i — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 4, 2020 Брайънт повежда отбора си с 25 точки, 11 борби, 7 асистенции и 4 блокирани стрелби. Шак е удържан до едва 9 стрелби, но реализира 9 точки в последната част и общо 18 в мача, заедно с 9 борби и 5 асистенции. На големия финал Лейкърс се изправят срещу Индиана Пейсърс, където надделяват с 4-2 победи и връщат титлата обратно в Лос Анджелис за пръв път от 1988-а.

