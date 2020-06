НБА Кендрик Пъркинс с жестока атака по Ню Йорк Никс и Джеймс Долан 04 юни 2020 | 18:48 Прочетена 146 0



Бившият играч от НБА и настоящ анализатор Кендрик Пъркинс тотално се подигра със собственика на Ню Йорк Никс Джеймс Долан и самата организация. Пъркинс използва това, че от Никс не направиха официално изявление за наболелия проблем с расовата дискриминация, както другите отбори, а отгоре на всичко в интернет пространството се разпространи съобщение на Долан, който настоява да се запази мълчание. Това подразни Пъркинс и той нападна Долан и Никс в ефира на The Jump. "Нищо не ме изненадва толкова, щом става въпрос за Джеймс Долан. Ако искате да се отнесете с уважение, наричайки го "Джеймс Л. Долан", уверете се, че Л-то означава "lost" (б.р - изгубен), защото той е наистина изгубен. Сега е начело на най-ценната организация в НБА и има шанса да говори за гражданските права на хората, но отново се издъни. James “Cupcake” Dolan is a small reason why we are having a Blackout Tuesday...the New York Knicks are the most Valuable Franchise in the NBA and decided not to use the Platform to address Civil Rights and what’s going on in America!!! So I addressed them. #NoJusticeNoPeace pic.twitter.com/tO3KuGlF0A — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 2, 2020 Разочароващо е, защото Ню Йорк Никс са най-слабото звено в НБА. Те не изтъкват какво значи НБА. НБА не е само баскетбол. Лигата представлява братство. И познайте какво, на Джеймс Долан и Ню Йорк Никс им липсват и двете категории", заяви Пъркинс. 0



