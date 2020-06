НБА ЛаМело Бол вече не е цел №1 на Уориърс при плеймейкърите 04 юни 2020 | 18:17 Прочетена 223 0



20-годишният младок изигра 22 мача през миналия сезон с Айова Стейт, в които се разписа с по 15.2 точки, 5.9 борби и 6.5 асистенции. Процентите му стрелба също са впечатляващи за гард - 50% от полето, 42% от тройката и 78% от наказателната линия. Разузнавачи на Уориърс са пътували до Айова през януари, за да наблюдават играта на Халибъртън.



NEW DRAFT PROFILE



Tyrese Haliburton has taken a backseat to the other top guards in the draft.@rusticwestbrook on why the lanky Iowa State guard could be just as solid an option.https://t.co/Z2iUJattsl — The Knicks Wall (@TheKnicksWall) June 4, 2020 Леторно добавя, че ако Голдън Стейт се озове някъде измежду втора и пета позиция в Драфта, то Халибъртън най-вероятно ще бъде избран. Ако "войните" спечелят правото да избират първи обаче, то най-вероятно ще се стигне до избор между стрелящия гард Антъни Едуардс или центъра Джеймс Уайзман. Ръководството на Голдън Стейт Уориърс е променило решението си за избор на плеймейкърската позиция в Драфт 2020. Според информация на Конър Леторно от San Francisco Chronicle ЛаМело Бол вече не е цел №1 при плеймейкърите за "войните". Мястото му е заел гардът от университета Айова Стейт Тайрийз Халибъртън.20-годишният младок изигра 22 мача през миналия сезон с Айова Стейт, в които се разписа с по 15.2 точки, 5.9 борби и 6.5 асистенции. Процентите му стрелба също са впечатляващи за гард - 50% от полето, 42% от тройката и 78% от наказателната линия. Разузнавачи на Уориърс са пътували до Айова през януари, за да наблюдават играта на Халибъртън.Леторно добавя, че ако Голдън Стейт се озове някъде измежду втора и пета позиция в Драфта, то Халибъртън най-вероятно ще бъде избран. Ако "войните" спечелят правото да избират първи обаче, то най-вероятно ще се стигне до избор между стрелящия гард Антъни Едуардс или центъра Джеймс Уайзман.

