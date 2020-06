Игуаин пропуска реванша с Милан?

Нападателят на Ювентус Гонсало Игуаин е напуснал преждевременно днешната тренировка на тима заради болки в крака, съобщиха от клуба.

"По време на днешната тренировъчна сесия Гонсало Игуаин почувства мускулни болки в долната част на дясното си бедро. Медицинските прегледи изключиха възможността от увреждания. Неговото състояние ще бъде следено през следващите дни", гласи събщението.

During today's training session, Gonzalo Higuain suffered a muscle strain on the posterior region of his right thigh. The tests performed at JMedical have ruled out any lesions. His condition will be monitored in the coming days. pic.twitter.com/wG6ZlcY4oR