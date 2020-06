ЛеБрон нападна играч от НФЛ заради коментар срещу Колин Каперник

Голямата фигура в отбора на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс не прие особено добре думите на куотърбека на Ню Орлиънс Сейнтс от НФЛ Дрю Брийс. 13-кратният участник в Про Боул заяви пред Yahoo Sports, че никой не трябва да проявява неуважение към американското знаме, визирайки колегата си Колин Каперник, който коленичи по време на химна на САЩ преди няколко години, протестирайки срещу расовата дискриминация.Сега този случай отново се обсъжда заради убийството на Джордж Флойд, който бе задушен от полицай. ЛеБрон не се съгласи с мнението на Брийс и заяви с публикация в "Туитър", че действията на Каперник нямат нищо общо с неуважение срещу американското знаме.

"Божичко, човече. Все още ли е изненадващо? Сигурен съм, че не е. Ти най-вероятно все още не разбираш защо Кап коленичи?? Няма нищо общо с неуважението към знамето и нашите войници, които пазят земята ни свободна. Свекър ми беше един от онези мъже, които се бориха за тази страна. Зададох му въпрос за тази ситуация и му благодарих за всичко, което е направил. Той никога не намери протеста на Кап за обиден, защото и двамата знаем кое е правилно и кое не! Бог да те благослови", написа Джеймс.

WOW MAN!! ‍. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8