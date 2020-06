Ерата Винсанити приключи

Тази вечер ще стане ясно дали Бордът на директорите и комисарят Адам Силвър ще стигнат до разбирателство за плана за възобновяване на сезона в НБА. По информации от няколко източници Лигата най-вероятно ще продължи сезона с 22 отбора - 16-те с места в плейофите и още 6 допълнителни тима, които ще се борят за влизане в плейофите.Това означава, че Атланта Хоукс няма да вземат участие във финалната фаза на сезона и по този начин живата легенда Винс Картър изигра последния си мач в Националната Баскетболна Асоциация. 43-годишният ветеран натрупа 22 сезона зад гърба си при най-добрите, превръщайки се в един от най-експлозивните играчи със своите невероятни забивки.Емблематичният Картър записа последното си участие в Лигата на 11 март тази година при загубата на своя Атланта от Ню Йорк Никс със 131:136 след продължение. Осемкратният участник в "Мача на звездите" вдигна публиката на крака с последното си влизане в игра, след като реализира финалната си стрелба в кариерата - тройка от централна позиция след асистенция на Трей Йънг. Именно младият гард написа трогателна публикация за отказването на Винс.

"Никога не съм искал този ден да идва... 22 години да играеш на най-високо ниво е невъзможно, но ти го направи, човече. Всички спомени и разговори в съблекалнята ще бъдат с мен завинаги. Благодаря ти!", написа Йънг в Туитър.

Never wanted this day to come OG... 22 years playing at high level at the highest level is mind blowing... but you did it fam , All the Memories & Locker room talks will be with me forever !! THANK YOU @mrvincecarter15 #Vinsanity pic.twitter.com/CzCpZoa227