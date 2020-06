Англия Уигън смени собствеността си 04 юни 2020 | 16:12 - Обновена Прочетена 256 0



копирано

Английският футболен клуб Уигън официално смени собствеността си, съобщиха носителите на купата на страната за 2013 година. "Можем да потвърдим, че продажбата на мажоритарния дял на Уигън Атлетик Груп от International Entertainment Corporation (IEC) на Next Leader Fund LP е вече официално завършена. Транзакцията бе ратифицирана и одобрена от акционерите в IEC, Стоковата борса в Хонконг и Английската футболна лига", съобщиха от Уигън на официалния си сайт. Ау Юн, Ман Чун Сцзето и Чун Кит Чан влизат в Борда на директорите на клуба, където ще се присъединят към старите членове Дарън Ройл, Джо Ройл, Джонатан Джаксън и Томас Чан. Ръководството напускат Кевин Робъртс, Мишел Чън, Чи Вай Лий, Вим Лам Люн и Чюн Тат Ман. "Много съм развълнуван да се присъединя към семейството на Уигън Атлетик. Очаквам чрез работата си в Борда на директорите да подкрепя клуба, който ще навлезе в транзитен период. Надявам се, че ще работя с екипа, който сега е в клуба и да срещна отдадените фенове на тима. Отворени сме към всякакви съвети, за да можем да продължим да растем и да се развиваме. Надявам се в бъдеще да се наслаждаваме заедно на мачовете на Латикс. Бъдете здрави", заяви бизнесменът Ау Юн. Първенството в английския Чемпиъншип ще се поднови на 20 юни след тримесечна пауза заради пандемията от COVID-19. Club Statement | Next Leader Fund L.P. Purchase Majority Shareholdings of Wigan Athletic



We can confirm that the sale of the majority shareholdings of the Wigan Athletic Group from IEC to Next Leader Fund L.P. has now formally completed.#wafc — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) June 4, 2020 Първенството в английския Чемпиъншип ще се поднови на 20 юни след тримесечна пауза заради пандемията от COVID-19.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 256

1