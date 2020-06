Бъдещето на Ибрахимович в Милан остава несигурно

Бъдещето на нападателя Златан Ибрахимович в Милан продължава да е несигурно, пише "Гадзета дело спорт". Той има договор с клуба до края на месеца, но все още не е говорил с изпълнителния директор Иван Газидис.

Единственото сигурно нещо е, че шведът няма да прекрати кариерата си през това лято. 38-годишният играч може да отиде в друг италиански отбор - Болоня. Дори и да се сбогува с Милан, най-вероятната му следваща дестинация е неговата родина, където притежава акции на Хамарби. В момента Ибрахимович лекува контузия в прасеца и ще пропусне първите мачове на отбора след подновяването на футболния сезон в Италия.

