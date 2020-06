Бокс Кубрат Пулев: От нокаут може да те вдигне само непримиримостта 04 юни 2020 | 14:21 - Обновена Прочетена 103 0



Това е била манията на Венко Пулев, както и към спорта – бокс. Да има син или синове и да ги направи боксьори. „Ние сме проект много преди да се родим – на тази любов и на тези мисли“, разказа Кубрат в в поредицата "Важното за теб с Ники Кънчев”.

„Ако човек има любов в сърцето може да постигне всичко“.



Любимият боксьор на неговия баща е бил Роки Марчиано. „Така ни възпитаваше и в този стил ни учеше и караше да се боксираме“.



Във всяка една сфера човек трябва да започва от А, Б и да се учи и да гони своята форма.



Кобрата сподели, че от нокаут може да те вдигне единствено непримиримостта. „Това е повече от бокс- това е характер. Много пъти този характер определя развитието на двубоя. Всеки сблъсък е между енергии“.

View this post on Instagram A post shared by Kubrat Pulev (@kubratpulev) on Mar 18, 2020 at 5:18am PDT Кубрат Пулев смята, че предна му лява ръка е една от най-добрите в света. Много треньори и боксьори са му казвали, че нокаутът му е невероятен.



Кобрата е готов да нанесе следващите си удари и е на мнение, че „Битката е в самите нас“ и когато хората го проумеят ще започнат да успяват.



Би искал да се види срещу Майк Тайсън, Мохамед Али, Ленъкс Люис, Ивендър Холифийлд... много други боксьори... Роки Марчиано дори.



Пулев разкри пред Ники Кънчев, че е много добър човек и когато подходят към него с добро хората винаги успяват.

View this post on Instagram A post shared by Kubrat Pulev (@kubratpulev) on Feb 1, 2020 at 3:30am PST Според него трябва да се оценява всеки един момент и миг и да знаем, че винаги всичко е за добро и ще дойде още по-добро.



80% от това как изглежда човек се дължи не на тренировките, а на храненето. „Много е важно кога и какво се приема не само като храна, но и като напитки“, казва боксьорът.



„Като видя един човек веднага мога да преценя какво яде, какво пие и как живее“.



Кобрата има над 300 двубоя на ринг като аматьор, а иначе 27.



Ситуацията с Джени Суши той определя, като житейска пошлост, която е взела превес.



Поуката която си е взел от тази ситуация е, че човек не трябва да бъде до такава степен добронамерен и да вярва в добротата на хората. Също така той каза, че е трябвало да изтрие видеото.



„Винаги ме е яд, когато нещо не доогледам и не донаправя“, казва смеейки се Пулев. „Тя е жена и се възползва от дадената ситуация, други съвети и дадоха и така“.



Отношенията си с Андреа Кубрат коментира като емоции отвъд нормалното. „Тя е един уникален човек. Няма как човек като мен да е бил с някого толкова дълго време ей така. Ще приема вината в себе си, че с Андреа не успяхме“, казва той.



И призовава хората да живеят за мига и да се усмихват и на лошите неща.

Относно децата…е на мнение, че „Не е въпросът просто да създадем деца,а да ги направим хора, а не да го направиш и да не го виждаш“.



Това което кара Кубрат да се чувства жив е да помага.



Кобрата разказа, че е ходил на протести маскиран, защото не е искал да се вижда, че е той, за да не бъде реклама, а защото иска да е един от всички и да изрази гражданската си позиция.



Има ли място за него в политиката?



„Кубрат Пулев и политиката са несъвместими. Системата е несъвместима с човек като мене - аз ще бъда изхвърлен. Няма как да успея в подобен тип система, защото съм интелигентен човек и си давам сметка за всички тези неща. Системата е такава, че за да се издигне човек до такава степен и ниво трябва да премине през всички тези схеми, в които аз няма как да бъда. Не са за мен“, категоричен е той. По скоро би умрял отколкото да предаде българския народ.



Кобрата е бил най-уязвим, когато е бил детенце и когато се доверява. Постоянно го предват – „приятели“ и близки. „Много са ме предавали, но аз не се сърдя на никой“.



Кубрат Пулев ще победи Антъни Джошуа с това, че е по-добрият, с духа, енергията, с много сила и ще го победи брутално.

View this post on Instagram A post shared by Kubrat Pulev (@kubratpulev) on Mar 31, 2020 at 6:11am PDT Важното за Кобрата е България да е добре. За него е важно да създаде едно готино и истинско семейство, с което да се гордее и да осмисли пребиваването си тук на Земята. По думите му при него всичко е план в главата – усъвършенствал е енергията в себе си и знае как да я манипулира и да работи с нея.



Бъдещите си наследници той ще кръсти с български имена, въпреки че конкретно до имена не е стигал още.



Енергията и любовта, които е имало в баща му си вървят и до сега и продължават. „Когато е силно и истинско от сърце на човек и природата му съдейства. Хората е най-важно да имат любов в сърцата си и да изхождат от нея, в това което правят и всичко, в което искат да успеят“, казва още той.



