Лацио вече търси заместник на Милинкович-Савич

От Лацио проучват трансферния пазар за заместник на халфа си Сергей Милинкович-Савич, в случай че той напусне отбора, пише "Кориере дело спорт".

Според вестника римляните са набелязали трима играчи - Флорентино от Бенфика, Жоао Палхиня от Брага и Леандер Дендонкер от Уулвърхъмптън. Сръбският национал може и да остане на "Олимпико", но се предполага, че спортният директор Игли Таре вече подготвя списък с играчи, ако се стигне до негов трансфер. Преди два дни клубният шеф призна, че в зависимост от ситуацията и желанието на Милинкович-Савич той би могъл да бъде продаден.

