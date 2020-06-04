"От дузпа в тъч" с Георги Атанасов и Дучето – очаквайте на живо!

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БГ Футбол
Възможно ли е обединение между ЦСКА-София и ЦСКА 1948? Ще бъде ли избегнат двубоят в червено? Кой фалира ЦСКА? По тези и други червени въпроси в токшоуто "От дузпа в тъч" дискусия ще водят спортният журналист Георги Атанасов и бившият председател на фенклуба на ЦСКА Димитър Ангелов. Предаването стартира в 14:00 часа и ще бъде излъчено на живо в Sportal.bg, по Sportal TV и на страницата на Sportal.bg във "Фейсбук". Гледайте!
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(Гост) 14
отговор
Няма нужда даго гледам знам на ставри глупостите ще започне защо Левски го спасяват а цесека го оставиха да фалира Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
ГА да каже за Легендата.Грозен олигофрен. Рейтинг: 1 0
(Гост) 12
отговор
От две зомбита възкресение на "Армейски" отбор не става! Числото и тирето нямат нищо общо с Централен спортен клуб на армията! 09.09.2016г - ден на освобождението на българския футбол от цесекаро-булшевизма! Рейтинг: 6 2
(Гост) 11
отговор
Май ГА ви хвърли в тъч, а? Ще дойде, колкото дойде при Крум! Хахаха Рейтинг: 8 0
(Гост) 10
отговор
Говори се,дека Леефски чалма имал много добра халфова линия и защита?! Я си ги минах како бръз влак..малка подуенска гара Рейтинг: 1 3
(Гост) 9
отговор
НелигиТИМ киров ташакЪ! Рейтинг: 1 2
(Гост) 8
отговор
Ние сме ЦСКА Казах Рейтинг: 5 3
(Гост)
Говори се,дека Леефски чалма имал много добра халфова линия и защита?! Я си ги минах како бръз влак..малка подуенска гара Рейтинг: 4 2
(Гост)
Кое Цска? Аха..нелигитимното Рейтинг: 2 4
(Гост) 7
отговор
ЛИТЕКС ЛОВЕЧ ЧАВДАР ЕТРОЮОЛЕ ТОВА СТЕ ВИЕ ПАШКО С ПЕСАРСКИ ОРАНЖЕВИ С,,,,НИ Рейтинг: 4 3
(Гост)
Леефски обаче е ФК Лафка. Да ви е честито! Рейтинг: 5 2
(Гост)
Говори се,дека Леефски чалма имал много добра халфова линия и защита?! Я си ги минах како бръз влак..малка подуенска гара Рейтинг: 0 2
(Гост) 6
отговор
КзТашак45+3 Рейтинг: 2 4
(Гост)
ПОРЕДНИЯТ ФЕИСБУК ОРАНЖЕВ ТРОЛ Рейтинг: 5 2
(Гост) 5
отговор
Това е съотношението Рейтинг: 3 4
(Гост)
ХА ХА ХА ЛЮЛЯКОВИ НОЩИ Рейтинг: 6 3
(Гост) 4
отговор
Националното допитване на БЛИЦ във "Фейсбук" с въпрос На кой футболен отбор в България сте фен? приключи. Най-много гласове събра ЦСКА. 17 644 души гласуваха за червените, което ги направи победител в анкетата на най-четената агенция. На второ място остана Левски със 17 052 гласа, трети е Берое, четвърти Ботев Пд, а пети Лудогорец, който записа много добро постижение сред запалянковците. Рейтинг: 2 4
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
ХАХА ХА САМО ЛИТЕКС ЕТРОПОЛЕ Рейтинг: 6 1
(Гост) 3
отговор
ГА - гове,доуб,иец! Той казва истината за държавния отбор ФК Лафка Подуенска Рейтинг: 2 8
(Гост)
ГА казва истината за говедата но премълчава тази за ЦСКА!!! Рядък топкоблизач Рейтинг: 8 1
(Гост)
ЛИТЕКС ДПС ТОВА СИ ТИ ПЕЕВСК СОБСТВЕНИК И НА ОРАНЖЕВИ И СИНИ ДЕПЕСАРСКИ С......НИ Рейтинг: 6 1
(Гост) 2
отговор
Два капута.Особено тоя с мустака е рядко противен.Само Локо Рейтинг: 5 3
(Гост) 1
отговор
Дучето го чакам на армията Рейтинг: 2 4
(Гост)
И КАКВО ЩЕ НАПРАВИШ НИЩО СМЕШНИК Рейтинг: 4 2
(Гост)
Дучето едва се движи. Ще го нашамаря Рейтинг: 2 4