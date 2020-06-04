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На живо "От дузпа в тъч" с Георги Атанасов и Димитър Ангелов - Дучето
БГ Футбол

"От дузпа в тъч" с Георги Атанасов и Дучето – очаквайте на живо!

04 юни 2020 | 13:00 - Обновена
Прочетена 2715
Възможно ли е обединение между ЦСКА-София и ЦСКА 1948? Ще бъде ли избегнат двубоят в червено? Кой фалира ЦСКА? По тези и други червени въпроси в токшоуто "От дузпа в тъч" дискусия ще водят спортният журналист Георги Атанасов и бившият председател на фенклуба на ЦСКА Димитър Ангелов. Предаването стартира в 14:00 часа и ще бъде излъчено на живо в Sportal.bg, по Sportal TV и на страницата на Sportal.bg във "Фейсбук". Гледайте!
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 2715

Добави коментар ›› Коментари (14)

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Фен
(Гост) 14
отговор
04 юни 2020 | 14:28

Няма нужда даго гледам знам на ставри глупостите ще започне защо Левски го спасяват а цесека го оставиха да фалира Рейтинг: 0 0

ХА-ХА-ХА
(Гост) 13
отговор
04 юни 2020 | 14:27

ГА да каже за Легендата.Грозен олигофрен. Рейтинг: 1 0

ДРАКУЛА
(Гост) 12
отговор
04 юни 2020 | 14:15

От две зомбита възкресение на "Армейски" отбор не става! Числото и тирето нямат нищо общо с Централен спортен клуб на армията! 09.09.2016г - ден на освобождението на българския футбол от цесекаро-булшевизма! Рейтинг: 6 2

Пешо Пачката
(Гост) 11
отговор
04 юни 2020 | 14:12

Май ГА ви хвърли в тъч, а? Ще дойде, колкото дойде при Крум! Хахаха Рейтинг: 8 0

Тричковски
(Гост) 10
отговор
04 юни 2020 | 14:00

Говори се,дека Леефски чалма имал много добра халфова линия и защита?! Я си ги минах како бръз влак..малка подуенска гара Рейтинг: 1 3

КЗТашак45+3
(Гост) 9
отговор
04 юни 2020 | 13:59

НелигиТИМ киров ташакЪ! Рейтинг: 1 2

ЦСКА 1948
(Гост) 8
отговор
04 юни 2020 | 13:46

Ние сме ЦСКА Казах Рейтинг: 5 3

Тричковски
(Гост)
04 юни 2020 | 13:58

Говори се,дека Леефски чалма имал много добра халфова линия и защита?! Я си ги минах како бръз влак..малка подуенска гара Рейтинг: 4 2

НАП
(Гост)
04 юни 2020 | 13:59

Кое Цска? Аха..нелигитимното Рейтинг: 2 4

ЛИТЕКС НЕ Е ЦСКА
(Гост) 7
отговор
04 юни 2020 | 13:45

ЛИТЕКС ЛОВЕЧ ЧАВДАР ЕТРОЮОЛЕ ТОВА СТЕ ВИЕ ПАШКО С ПЕСАРСКИ ОРАНЖЕВИ С,,,,НИ Рейтинг: 4 3

ФК ЛАФКА
(Гост)
04 юни 2020 | 13:48

Леефски обаче е ФК Лафка. Да ви е честито! Рейтинг: 5 2

Тричковски
(Гост)
04 юни 2020 | 13:59

Говори се,дека Леефски чалма имал много добра халфова линия и защита?! Я си ги минах како бръз влак..малка подуенска гара Рейтинг: 0 2

КЗТашак45+3
(Гост) 6
отговор
04 юни 2020 | 13:41

КзТашак45+3 Рейтинг: 2 4

ЛИТЕКС НЕ Е ЦСКА
(Гост)
04 юни 2020 | 13:44

ПОРЕДНИЯТ ФЕИСБУК ОРАНЖЕВ ТРОЛ Рейтинг: 5 2

25 000>48
(Гост) 5
отговор
04 юни 2020 | 13:41

Това е съотношението Рейтинг: 3 4

ЛИТЕКС НЕ Е ЦСКА
(Гост)
04 юни 2020 | 13:42

ХА ХА ХА ЛЮЛЯКОВИ НОЩИ Рейтинг: 6 3

25 000>48
(Гост) 4
отговор
04 юни 2020 | 13:41

Националното допитване на БЛИЦ във "Фейсбук" с въпрос На кой футболен отбор в България сте фен? приключи. Най-много гласове събра ЦСКА. 17 644 души гласуваха за червените, което ги направи победител в анкетата на най-четената агенция. На второ място остана Левски със 17 052 гласа, трети е Берое, четвърти Ботев Пд, а пети Лудогорец, който записа много добро постижение сред запалянковците. Рейтинг: 2 4

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

ЛИТЕКС НЕ Е ЦСКА
(Гост)
04 юни 2020 | 13:43

ХАХА ХА САМО ЛИТЕКС ЕТРОПОЛЕ Рейтинг: 6 1

ЦСКА
(Гост) 3
отговор
04 юни 2020 | 13:38

ГА - гове,доуб,иец! Той казва истината за държавния отбор ФК Лафка Подуенска Рейтинг: 2 8

1948
(Гост)
04 юни 2020 | 13:39

ГА казва истината за говедата но премълчава тази за ЦСКА!!! Рядък топкоблизач Рейтинг: 8 1

ФК ПЕЕВСКИ-ЛИТЕКС-ИНДЖОВ
(Гост)
04 юни 2020 | 13:40

ЛИТЕКС ДПС ТОВА СИ ТИ ПЕЕВСК СОБСТВЕНИК И НА ОРАНЖЕВИ И СИНИ ДЕПЕСАРСКИ С......НИ Рейтинг: 6 1

Локо
(Гост) 2
отговор
04 юни 2020 | 13:31

Два капута.Особено тоя с мустака е рядко противен.Само Локо Рейтинг: 5 3

9478.jpg
(Гост) 1
отговор
04 юни 2020 | 13:20

Дучето го чакам на армията Рейтинг: 2 4

ЛИТЕКС НЕ Е ЦСКА
(Гост)
04 юни 2020 | 13:32

И КАКВО ЩЕ НАПРАВИШ НИЩО СМЕШНИК Рейтинг: 4 2

ЦСКА
(Гост)
04 юни 2020 | 13:39

Дучето едва се движи. Ще го нашамаря Рейтинг: 2 4 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Божков писал мейл до Гешев, обвинител №1 коментира Цветан Василев и Полфрийман 

                
              

              

                
                  Борисов се порадва на труда си и напомни: Спасихме живота на много хора
                
                
                  Борисов се порадва на труда си и напомни: Спасихме живота на много хора

                
              

              

                
                  Главсекът на МВР: Вършим си работата, за която ни плащат 
                
                
                  Главсекът на МВР: Вършим си работата, за която ни плащат 

                
              

              

                
                  Прокуратура разследва пратки с наркотици от Индонезия
                
                
                  Прокуратура разследва пратки с наркотици от Индонезия

                
              

              

                
                   КЕВР: Няма да поскъпва цената на парното и топлата вода
                
                
                   КЕВР: Няма да поскъпва цената на парното и топлата вода

                
              

              

                
                  Йорданка Фандъкова разкри какви са плановете на Столична община за нови детски градини
                
                
                  Йорданка Фандъкова разкри какви са плановете на Столична община за нови детски градини

                
              

              

                
                  
                
                
                  "Пътна полиция" погва шофьорите без колани и каски 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
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                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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